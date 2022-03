Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: "21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak"

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, ekonomik daralmalara rağmen Türkiye’nin stratejik konjonktürüne dikkat çekerek, 21. yüzyılın Türkiye'nin yüzyılı olacağına inandıklarını belirtti.

Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva, “Pandeminin getirdiği küresel ekonomik daralma ve piyasalara olumsuz yansımalarına ilaveten Rusya’nın Ukrayna’ya yaptığı müdahale sonrasında yaşanan siyasi ve ekonomik küresel krizin etkilerine hepimiz gün be gün birebir şahit olmaya devam ediyoruz. Dünyanın kilitlendiği bu krizi çözmek adına Dışişleri Bakanlığımızın diplomatik barış görüşmeleri ise tüm dünyanın dikkatini ve takdirini toplaması bakımından önemli bir adımdı. Yaşanan savaş sebebiyle boğazlarımızın önemi ve

Montrö Antlaşması'nın ülkemizin tarafsız kalmasındaki rolü İkinci Dünya Savaşı sonrasında bir kez daha somut olarak anlaşıldı. Tarihin bir cilvesi de bu diplomatik sürecin mart ayında yaşanmasıydı. Çünkü tarihte bu ay 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yılıydı. Bu ayda biz izin vermedikçe Çanakkale’nin geçilmez olduğunu tüm dünyaya 107 sene önce ilan ettiğimiz gibi bu 18 Mart’ta da açılan Çanakkale Köprüsü ile Asya ve Avrupa’yı birbirine bağlamanın sevincini de yaşadık. 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 107. yılı münasebetiyle Çerkezköy Kaymakamlığımızın organizasyonunda şehit aileleri ve gazilerimizle bir araya geldik. Cumhurbaşkanımızın 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi’nin 107’nci yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajının okunmasının ardından gecede konuşan Çerkezköy Kaymakamımız Murat Duru’nun anlamlı konuşmasında ‘Şehit aileleri, şehitlerimizin bizlere emanetidir’ güvencesiyle gururlandık. Bir diğer gururumuz da Tekirdağ’ın Çanakkale Savaşı’nda gösterdiği kahramanlıklarla destanlaşan 57. Alay'ın anısını yaşatmak için 57. Alay yürüyüş komitesinin Tekirdağ Valilik binasından törenle Çanakkale’ye uğurlanışıydı. Bu vesileyle başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi bir kez daha rahmet, minnet ve şükranla anıyorum" dedi.

Mesajında oda üyelerine de hitap eden Kozuva, "İcra Komitesi Başkan Yardımcısı Melek Yeşil Sarıtaş başkanlığında odamız konferans salonunda düzenlenen toplantıda Kadın Girişimciler Kurulumuzun bölgemizde kadınlara fayda sağlayabilecek konularda görüş ve önerileri için kurul üyelerimize teşekkür ediyorum. Yine odamızda gerçekleştirdiğimiz Müşterek Komite Toplantısı'nda bu sene 17 puanla 1. olan 8. Meslek Komitesi'ni ve toplantıya katılan Komite Başkanı Sinan Sifil ve üyeleri Bünyamin Fırat, Yusuf Uyanık ve Aret Marancıoğlu’nu şahsım ve Çerkezköy TSO Meclis Başkanımız Hacı Mehmet Erdoğan adına tebrik ediyorum. Değerli üyelerimiz, Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’nin 'TÜGİK İş Zirvesi Programı'nda yaptığı konuşmada ‘Pandemi öncesi duruma doğru hızla ilerliyoruz. Hedeflerimize ulaşacağız. 21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak. Birilerinin karamsarlık yayması kimseyi rahatsız etmesin. Biz yolumuza devam edeceğiz. Varsın birileri farklı düşünsün, korksun. Biz cesuruz, güçlüyüz iradeliyiz’ sözlerini çok önemsiyor, ‘Ülkemizin çıkarları doğrultusunda gelebilecek her türlü yatırım için de başta bürokratik engeller olmak üzere her türlü engelin kaldırılmasında ön ayak oluyoruz’ açıklamasını da iş dünyası için anlamlı buluyoruz. İş dünyası olarak bizlere verilen bu güven ve motivasyon ve beraberinde sağlanan bürokratik imkanlar ile nasıl ki ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2021'in dördüncü çeyreğinde yakaladığı yüzde 9,1'lik büyüme oranıyla G20 ülkeleri arasında ilk, OECD'de üçüncü sırada yer aldı ise şimdi de gerçekten ulusal ve uluslararası konjonktüre uygun olarak '21. yüzyıl Türkiye'nin yüzyılı olacak' diye ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

