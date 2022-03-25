Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı

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Onur KAYA/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşıp, fuhuş yaptığı belirlenen Özbekistanlı 3 kadın, gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden fotoğraf ve telefon numarası paylaşarak, Çerkezköy ilçesinde fuhuş yaptığı tespit edilenlere yönelik operasyon düzenledi. Özbekistan uyruklu G.I. (33), O.M. (37) ve M. Y. (30) adlı 3 kadın, gözaltına alındı. Kadınların üst aramalarında cep telefonlarına el koyulurken, haklarında 'fuhşa teşvik ve aracılık etmek'ten soruşturma başlatıldı. 3 kadın, hastanede sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Onur KAYA

2022-03-25 11:36:37



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