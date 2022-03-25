Saraylı öğrencilere suyun önemi anlatıldı

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Tekirdağ’ın Saray ilçesinde “Dünya Su Günü” çerçevesinde öğrencilere yönelik suyun önemine vurgu yapılan bilgilendirme semineri düzenledi.

Büyükyoncalı Şehit İbrahim Parlakçı Ortaokulu’nda Çanakkale 18 Mart Üniversitesinden Doç. Dr. Deniz Anıl Odabaşı öğrencilere “Suyun Değeri” konulu seminer verdi. Seminerde Öğrencilere suyun önemi ve su tasarrufu ile gelecekte dünyayı bekleyen su kıtlığı sorunu anlatıldı.

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