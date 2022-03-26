Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

İHA

Tekirdağ’da trafiğe kayıtlı araç sayısı artıyor

Tekirdağ’da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre, 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtının, 153 bin 844'ü (yüzde 53) otomobil, 5 bin 455’i (yüzde 1,9) minibüs, 5 bin 491’i (yüzde 1,9) otobüs, 47 bin 521’i (yüzde 16,4) kamyonet, 11 bin 448’i (yüzde 3,9) kamyon, 33 bin 770’i (yüzde 11,6) motosiklet, 914'ü (yüzde 0,3) özel amaçlı taşıtlar ve 31 816’sı (yüzde 11) traktörlerden oluşuyor.
Tekirdağ’da Şubat ayında 6 bin 79 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam 6 bin 79 taşıt içinde otomobil yüzde 63,2 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde 16,2 ile kamyonet, 6,2 ile traktör, yüzde 6,1 ile motosiklet takip etti. Şubat ayında devri yapılan taşıtların yüzde 8,2’sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.
Tekirdağ’da 2022 yılı Şubat ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 617 bir önceki yılın aynı ayına göre 10 bin 280 (yüzde 3,7) adet artarak 290 bin 259 adet oldu.
Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 25 milyon 385 bin 084 adet araç bulunuyor. Tekirdağ, toplam 290 bin 259 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip.
Tekirdağ’da 2022 yılı Şubat ayı itibarıyla, trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarında bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış sırasıyla; özel amaçlı taşıt (yüzde 18,2), motosiklet (yüzde 6,3), kamyon (yüzde 4,1), otomobil (yüzde 3,7), kamyonet (yüzde 3), traktör (yüzde 2,5), minibüs (yüzde 1,2), otobüs (yüzde 0,3) şeklinde gerçekleşti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor: “Bizim neyimiz eksik?” “Biz de payımıza düşeni istiyoruz”
YEREL HABERLER Tekirdağlı esnaf, Bulgar turistin yolunu gözlüyor: ...
İşçilerin eylem kararı başkana geri adım attırdı
YEREL HABERLER İşçilerin eylem kararı başkana geri adım attırdı
Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kayıp olarak aranıyordu, denizde cesedi bulundu
Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu
YEREL HABERLER Tekirdağ'da kayıp kişinin denizde cesedi bulundu
Saraylı öğrencilere suyun önemi anlatıldı
YEREL HABERLER Saraylı öğrencilere suyun önemi anlatıldı
Çorlulu muhtarlardan hatıra ormanı
YEREL HABERLER Çorlulu muhtarlardan hatıra ormanı
Tartıştığı sevgilisini 45 bıçak darbesiyle öldüren sanığa müebbet hapis
YEREL HABERLER Tartıştığı sevgilisini 45 bıçak darbesiyle öldüren ...
Doğa mantarı ihracat toplantısı yapıldı
YEREL HABERLER Doğa mantarı ihracat toplantısı yapıldı
Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı
YEREL HABERLER Tekirdağ'da fuhuş operasyonu; Özbek 3 kadına gözaltı
Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: "21. yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak"
YEREL HABERLER Çerkezköy TSO Başkanı Kozuva: "21. yüzyıl Türkiye’nin ...
Millet Bahçesi projesi incelendi
YEREL HABERLER Millet Bahçesi projesi incelendi
Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da fuhuş operasyonunda 3 kadın yakalandı
Dostluk maçı renkli geçti
YEREL HABERLER Dostluk maçı renkli geçti
Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve mazgallar
YEREL HABERLER Hırsızların yeni hedefleri rögar kapakları ve ...
Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın elini ambulans gelene kadar bırakmadı
YEREL HABERLER Kazada duygusal anlar: Yaralanan engelli genç kızın ...
Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere sahne oldu
YEREL HABERLER Balıkçıların müşteri kapma yarışı renkli görüntülere ...
Tekirdağ'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
YEREL HABERLER Tekirdağ'da 2 kilo uyuşturucu ele geçirildi
Çorlu’da şüpheli ölüm
YEREL HABERLER Çorlu’da şüpheli ölüm
Velilere etkili iletişim ve bağımlılık eğitimi
YEREL HABERLER Velilere etkili iletişim ve bağımlılık eğitimi
KYK yurtlarında afet eğitimi
YEREL HABERLER KYK yurtlarında afet eğitimi
Tekirdağ’da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs tutuklandı
YEREL HABERLER Tekirdağ’da evinde uyuşturucu üretip satan şahıs ...
Başkan Yüksel, ABD yolundaki şampiyonları ağırladı
YEREL HABERLER Başkan Yüksel, ABD yolundaki şampiyonları ağırladı
Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına inanıyorum”
YEREL HABERLER Kozuva: "İş bulma sürecinde faydalı olacağına ...
ATM’de unutulan emekli maaşını kapan hırsız kamerada Parasını kapan şahsa seslendi: "O para boğazından geçmez"
YEREL HABERLER ATM’de unutulan emekli maaşını kapan hırsız ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.