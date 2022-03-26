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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

İHA

14 suçtan aranan şüpheli jandarmaya yakalandı

Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde 14 ayrı suçtan aranan şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.
Ergene İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Velimeşe Mahallesi'nde yapılan operasyonla 14 suçtan aranan S.T. isimli şahıs yakalandı. Zanlı sevk edildiği Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'nda alınan ifadesinin ardından tutuklanarak Tekirdağ Kapalı cezaevine sevk edildi. S.T isimli şahısın tehdit, hakaret, yaralama, 6136 sayılı kanuna muhalefet, göçmen kaçakçılığı gibi 14 ayrı suçtan arandığı kaydedildi.

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