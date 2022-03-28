TAMP - Tekirdağ afet müdahale planı kontrolleri

Okul servisi ile otomobil çarpıştı: Yaralılar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

TAMPTekirdağ İl afet müdahale planı kontrolleri gerçekleştirilerek, uygun operasyon planları valilik makamının onayına sunulacak.

Deprem kuşağında bulunan Tekirdağ’da, AFAD ekipleri eğitimlerin yanı sıra olabilecek herhangi bir afete karşı eksikliklerin giderilmesi ve müdahale çalışmalarının tam olması açısından dönem kontrollerini gerçekleştiriyor. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) Tekirdağ Yerel Düzey Çalışma Grubu operasyon planlarının kontrolleri AFAD İl Müdürlüğü bünyesinde kurulan plan inceleme ekibi tarafından gerçekleştirildi.

Her yıl ocak ayında güncellenen planların son kontrolleri Çalışma Grubu Yöneticileri ve plan hazırlama ekibinin katılımı ile 40 maddelik değerlendirme formu üzerinden yapılıyor. Tespit edilen eksikliklerin tamamlanmasını müteakip uygun operasyon planları valilik makamının onayına sunulacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.