Stok ve ihracattan dönenen yaş meyve konuları masaya yatırıldı

Tekirdağ’da Bitki Koruma Ürünleri bayi ve toptancı toplantıları düzenleniyor. Toplantıda, stok konuları ve sebebiyle ihracattan dönen yaş meyve sebze problemleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu.

2022 yılı Bitki Koruma Ürünleri (BKÜ) bayi ve toptancı toplantılarının üçüncüsü, Süleymanpaşa ve Muratlı İlçeleri BKÜ bayi ve toptancılarının katılımıyla Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Toplantı salonunda gerçekleştirildi. Toplantıda bitki koruma ürünü ambalaj atıklarının bertaraf edilmesi, bitki koruma ürünleri stok takip sisteminin düzgün bir şekilde kullanılması, bitki koruma ürünleri ile ilgili mevzuatlar gibi konularda bilgiler verilerek, aşırı doz BKÜ kullanımı sebebiyle ihracattan dönen yaş meyve sebze problemleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu ve sektör paydaşlarının sorunları dinlendi.

Planlanan toplantıların tamamlanmasının ardından hazırlanan rapor Tarım ve Orman Bakanlığı'na gönderilecek.

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