Tekirdağ'da taksicilerden plaka eylemi



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesine bağlı Kızılpınar Mahallesi'nde, encümen kararıyla taksi durağı verilen, sonrasında izin belgeleri çıkarılmadığı için plakalarının verilmediğini belirten 40 taksici, Büyükşehir Belediyesi önünde eylem yaptı. 4 yıldan bu yana hukuk önünde haklarını aradıklarını söyleyen taksicilerden Filtekin Şen, "Gelin hukukun üstünlüğü, anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak bizlere hakkımızı verin ve bizler de sizi alkışlayalım" dedi.

Çerkezköy'ün Kızılpınar Mahallesi'nde 40 taksici, 4 yıl önce Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi'nin encümen kararıyla durak hakkı kazandı. Sürecin devamında Büyükşehir Belediyesi'nin izin belgelerini vermediğini belirten taksiciler, durumu yargı yoluna taşıdı. Taksiciler, kazandıkları davaya Büyükşehir Belediyesi'nin itiraz ederek, yürütmeyi durdurma kararı aldırdığını belirterek, haklarının verilmesi için belediye önünde eylem yaptı.

Taksiciler adına konuşan Filtekin Şen, belediyenin anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak haklarını vermesi gerektiğini dile getirdi. Kendi kafalarına göre durak yeri tespit etmediklerini belirten Şen, şunları söyledi:

"Biz kendi kafamıza göre durak yeri tespit edip ismimizi yazdırmadık. Sonrasında, plakalarını takmak için resmi olan ve plaka yazısı yetkisi olan belediyelere başvurumuzu yaptık. Belediye ise devirleri, plaka işlemlerini durdurduğunu söyledi. O tarihte belediye bizlere bir sorun olmadığını beyan etti. Biz de mahkemeye başvurduk ve plakaları taktık. Belediye de vatandaşın hakkını istemesini mahkemeye verdi. İki kere kazanmamıza rağmen hakkımızı vermedi. Resmi ve hukuksal yollarla yolumuzu kapatan belediyeye seslenmek isterim ki; anayasadan üstün değilsiniz. Değilsiniz ama bu süre bizi mahvedecek. Gelin hukukun üstünlüğünü, anayasanın eşitlik ilkesini baz alarak bizlere hakkımızı verin ve bizler de sizi alkışlayalım. Aksi takdirde sizin palyatif çözümleriniz ile zulüm gördüğümüz bu süreç bizi üzmektedir"

'BAŞKAN CAMDAN BAKACAĞINA YÜZÜMÜZE KONUŞSUN'

Taksici Gürkan Adım da verilen sözlerin yerine getirilmediğini ve mağdur olduklarını belirterek, "Çoluk çocuğumuza ekmek götüremiyoruz. Buraya gelip gidiyoruz. Mazotumuzu, zamanımızı burada harcıyoruz. Belediye başkanı camdan bakacağına insin, yüzümüze konuşsun. Bize verilen sözler yapılmadı. Hepimiz mağduruz" dedi.

Haklarını alana kadar mücadelelerini sürdüreceklerini belirten taksiciler, bir süre slogan attıktan sonra dağıldı.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ise konunun yargıda olduğunu söyledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-03-28 18:03:22



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