Tekirdağ'da korkutan orman yangını

Tekirdağ'da Malkara ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Malkara ilçesine bağlı Sağlamtaş Mahallesi 36 Yalak mevkiinde ormanlık alanda yangın çıktı. Olayın fark edilmesi üzerine bölgeye giden Sağlamtaş Mahallesi Muhtarı Ramazan Ersoy, itfaiye ekiplerine haber verdi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Sağlamtaş Muhtarı Ramazan Ersoy, "Alevler, ormanlık arazi olarak belirtebileceğimiz iki dönümlük bir alanı sardı. Yangının nasıl çıktığını şu an için bilmiyoruz. Ekipler müdahale ediyor. Rüzgar yok, büyümeden söndürülür" diye konuştu.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.