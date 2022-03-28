Tekirdağ'da çıkan orman yangınında 10 dönüm alan kül oldu

Murat YAYIN/ MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ´ın Malkara ilçesinde, meşe ve çam ağaçlarıyla kaplı ormanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürdürülürken, ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 dönüm alanın kül olduğu öğrenildi.
Yangın, saat 21.30 sıralarında Tekirdağ'ın Malkara ilçesine bağlı kırsal Sağlamtaş Mahallesi´ndeki ormanda meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında ormandan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri itfaiyeye haber verdi. Vatandaşlar kendi imkanlarıyla alevlere müdahale etmeye çalışırken, bölgeye itfaiye ekipleri, iş makineleri, traktörler ve orman işçileri sevk edildi. Yangına müdahalede bulunan ekipler, alevleri kontrol altına aldı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ederken, ilk belirlemelere göre 10 dönümlük alandaki çam ve meşe ağaçları zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2022-03-28 22:50:01
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