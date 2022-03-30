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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü

İHA

Hayrabolu'da elektrik direğinde akıma kapılan genç öldü

Tekirdağ'ın Hayrabolu ilçesinde elektrik direğine çıkan genç, akıma kapılarak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Çıkrıkçı Mahallesi'nde elektrik direğine hırsızlık için çıktığı iddia edilen Ş.K. (19) akıma kapılarak hayatını kaybetti. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ekipleri ve jandarmaya bildirdi. Yapılan incelemelerin ardından Ş.K.’nın cesedi otopsi için Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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