Polisten demir hırsızlarına suçüstü: 2 tutuklama

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Tekirdağ Çorlu’da üniversite bahçesinden demirleri çalan hırsızlar polis tarafından suçüstü yakalandı. Olayla ilgili 2 şüpheli tutuklandı.

Çorlu Çerkezköy yolu üzerindeki Silahtarağa Mahallesinde bulunan Çorlu Mühendislik Fakültesi bahçesinden 17 adet demir profil, ‘çek çek’ arabalı şahıslar tarafından çalındı. İhbar üzerine bölgeye operasyon düzenlendi. Hırsızlık olayına karıştığı belirlenen 3 şüpheli, devriye ekipleri tarafından çaldıkları malzemelerle Çerkezköy yolunda kaçamadan yakalandı.

Çalınan malzemeler elektrik şirketi yetkililerine teslim edilirken Ş.A., H.Y. ve M.A. gözaltına alındı. Adliyeye çıkarılan şüphelilerden Ş.A. ve H.Y. tutuklanırken, M.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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