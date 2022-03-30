Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 2 kiloya yakın bonzai ele geçirildi

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, Kapaklı İlçe Jandarma Komutanlığı ve Çerkezköy Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri Kapaklı’da uyuşturucu operasyonu gerçekleştirdi. Narkotik köpekleri ile birlikte yapılan operasyonda bin 900 gram bonzai ele geçirildi.

İstanbul’dan Tekirdağ’a uyuşturucu sevkiyatı yapıldığı istihbaratını alan jandarma ekipleri, şüpheli otomobili ilçe girişinde durdurdu. Şüphelilerin üzerinde ve otomobilde gerçekleştirilen aramada bin 900 gram bonzai ele geçirildi. Konuyla ilgili S.G. ve N.G. adlı iki şahıs gözaltına alındı.

Jandarma ekiplerinin başlattığı inceleme sürüyor.

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