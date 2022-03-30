Marmara'ya şiddetli fırtına uyarısı

Marmara Bölgesi’nde şiddetli fırtına bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Trakya başta olmak üzere Marmara Bölgesi ve Ege’nin kıyı kesimleri için fırtına uyarısı yaptı. MGM'den yapılan açıklamada vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı tedbirli davranmaları istendi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtına nedeniyle uyarıda bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi tarafından yapılan açıklamada, rüzgarın 31.03.2022 Perşembe sabah saatlerinden itibaren Trakya'nın batısı ile Kıyı Ege'de, 01.04.2022 Cuma günü Marmara ve Ege Bölge geneli ile Batı Karadeniz'de güney yönlerden kuvvetli (4060 km/sa) ve zaman zaman fırtına (6080 km/sa) şeklinde eseceği tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.



Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda, rüzgârın 31 Mart 2022 sabah 06.00 ve 1 Nisan 2022 akşam 23:59 saatleri arasında etkili olacağı ifade edilirken, rüzgarın hızının 60 ila 80 kilometreye kadar çıkabileceği tahmin ediliyor.



Zehirlenmeye karşı dikkatli olunmalı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, vatandaşların yaşanacak olumsuzluklara karşı tedbir alması gerektiği uyarısında bulundu. Meteoroloji tarafından yapılan uyarıda; vatandaşların çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmeleri, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olması uyarısı yapıldı.

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