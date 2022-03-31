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Tekirdağ'da hırsızlar engelli vatandaşın talan ettikleri evinin kapısını da çaldılar

İHA

Tekirdağ'da hırsızlar engelli vatandaşın talan ettikleri evinin kapısını da çaldılar

Tekirdağ Çorlu’da bedensel engelli vatandaşın tek başına yaşadığı kiralık evin kapısının çalındığı öne sürüldü. Hırsızların içeriyi de talan ettiğini ifade eden Demir Çelik, “Eve geldiğimde kapıyı göremeyince şok oldum, oturup ağladım” diye konuştu.
Olay, Cemaliye Mahallesi Dr. Abdullah Cevdet Sözeri Sokak üzerinde bulunan Demir Çelik isimli bedensel engelli vatandaşın kiralık kaldığı ikamette meydana geldi. İddiaya göre, birkaç saat evinden ayrılan Demir Çelik, döndüğünde evinin kapısını göremedi. Evin içerisini de talan edilmiş halde buldu.
Çok üzgün olduğunu belirten Çelik, “Birkaç saatliğine dışarı çıkmıştım. Eve döndüm kapıyı göremedim. İçeriyi de talan etmişler şok oldum, oturup ağladım. Engelli insana da bu yapılırsa, başka insana ne yapılmaz. Vicdansızlar, yazıklar olsun, çok üzgünüm, söyleyecek söz bulamıyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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