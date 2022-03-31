Tır şoförünün feci şekilde öldüğü kaza kamerada

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde kontrolden çıkan tırın üst geçide çarpması sonucu meydana gelen kazada, sürücü feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, Tekirdağİstanbul yolu üzeri Yenice Mahallesi Cem Çelebi İlkokulu karşısında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyreden Bekir Togaç (52) yönetimindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yaya üst geçidine çarptı.

Kaza sonrası hurdaya dönen tırın şoförü Togaç, sıkıştığı yerde hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle İstanbul istikametinde trafikte 3 saat aksama yaşandı.

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