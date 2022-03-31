Gençlik bilgi yarışması Tekirdağ birincisi Çorlu’dan

Diyanet İşleri Başkanlığınca düzenlenen gençlik bilgi yarışmasının Tekirdağ il birincisi ve il üçüncüsü yarışmaya Çorlu’dan katılan öğrenciler oldu. Başarılı öğrencilere ödülleri Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek’in de katıldığı törende verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca ortaokul öğrencileri arasında düzenlenen Gençlik Bilgi Yarışmasında Tekirdağ il genelinde birinci olan Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi 7E sınıfı öğrencisi Eymen Doğan ile Tekirdağ il üçüncüsü olan Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu 8D sınıfı öğrencisi Fatih Özdemir’e Çorlu İlçe Müftülüğünde düzenlenen törenle Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek tarafından ödülleri verildi.

Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, Tekirdağ İl Müftü Yardımcısı Melek Karakaş, Çorlu İlçe Müftüsü Dr. Mevlüt Haliloğlu, Çorlu Müftülüğü Şube Müdürü Fatih Akyol, Şehit Metin Arslan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Sabri Şahin, Gönüllü Hizmet Vakfı Aysel Abdullah Öğücü Ortaokulu Müdürü Fatih Yazganoğlu, öğrenci ve velilerinin katılımıyla gerçekleşen ödül töreninde Tekirdağ İl Müftüsü İsmail İpek, öğrencileri tebrik ederek eğitim ve öğretim hayatlarında başarılar diledi.

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