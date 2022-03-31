Malkara’da taksimetrelere yeni fiyat güncellemesi yapıldı

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Tekirdağ’ın Malkara ilçesinde UKOME tarafından taksicilerin taksimetrelerine yeni tarifeler yüklenerek güncellemeleri yapıldı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaştırma Koordinasyon Merkezinden (UKOME) gelen yetkililer, ilçede bulunan taksicilerin taksimetrelerinde fiyat güncellemesi gerçekleştirdi.

2022 Ocak ayında yapılan güncellemede indibindi 20 TL olarak belirlenirken, benzin ve mazot fiyatlarına gelen zamdan sonra yeni tarifeye geçildi. Buna istinaden yeni güncellenen tarifede ise indibindi 26 TL olurken, kilometre başı ise 6,5 TL oldu.

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