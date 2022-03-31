Tekirdağ'da fabrika yangını (1)



Mehmet YİRUN/ ERGENE (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İtfaiye ekibi, alevleri söndürmek için müdahale ediyor.

ÇorluÇerkezköy kara yolundaki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde yangın başladı. Çatı kısmından çıkan yangın, kısa sürede tesisin diğer bölümlerine de sıçradı. İhbarla bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Çevre ilçelerden de gelen ekiplerin desteği ile alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2022-03-31 14:34:54



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