23 Nisan’ı kasap havasıyla kutlayacaklar

Tekirdağ’da bin 920 öğrenci, 23 Nisan’ı Trakya Yöresine ait ‘kasap havası’ oyunuyla kutlayacak

Süleymanpaşa Belediyesi ve Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilecek olan organizasyonda 1920 yılını temsilen bin 920 öğrenci, Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 102. yılı kutlamalarında Trakya yöresine ait kasap havası oyunu ile görsel şölen oluşturacak.

Mart ayında başladıkları çalışmaları haftada 3 gün sürdüren 811 yaş arası bin 920 öğrenci, sıfırdan halk oyunları öğrenerek ataların mirası Türk Halk Oyunlarını icra edecekler.

Mevlana İlkokulu, Hüseyin Pehlivan İlkokulu, Murat Hüdavendigar İlkokulu ve Şehit Halil Tuna Akgöz İlkokulu öğrencilerinin katılacağı organizasyonda devasa bir ekip, kendilerini izlemeye gelenlere unutulmaz bir gün yaşatacak.

Mart ayında başlayan çalışmalar çerçevesinde Süleymanpaşa Belediyesi Halk Oyunları eğitmenleri eşliğinde hazırlıklarını sürdüren öğrenciler, 23 Nisan Cumartesi günü sahil dolgu alanda gösterilerini gerçekleştirecekler. Gösteriyi on binlerce kişinin de izlemesi bekleniyor.

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