Tekstil fabrikası alev alev yandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ’ın Ergene ilçesindeki bir tekstil fabrikasında yangın çıktı. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı.

Olay, Çorlu Çerkezköy yolu üzeri Yulaflı Mahallesi mevkiinde faaliyet gösteren bir tekstil fabrikasında meydana geldi. Henüz nedeni bilinmeyen yangında, tekstil fabrikasının çatı kısmından yoğun şekilde alevler yükseldi. Olay yerine sevk edilen çok sayıda itfaiye ekibi, yangına müdahale ediyor. Yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.