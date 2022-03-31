Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü ve UNDP tarafından yürütülen "Dijital Yol" projesi bünyesinde Trakya Kalkınma Ajansı tarafından koordine edilen KOBİ Dijitalleşmesi eğitimleri tamamlandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yer alan bir otelde yapılan eğitimlerin ilk gününde Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Yardımcısı Ahmet Şimşek, Trakya Kalkınma Ajansı Genel Sekreteri Mahmut Şahin ve UNDP Türkiye Potrföy Yöneticisi Mustafa Ali Yurdupak katılımcılara birer merhaba konuşması yaparak projenin hangi ihtiyaçtan doğduğu ve hangi hedeflere ulaşmayı planladıkları konusunda açıklama yaptı.

Plastik, otomotiv, oto yedek parça, makine, tekstil gibi imalat sanayinde faaliyet gösteren 30 firma temsilcisinin katıldığı eğitimlerde katılımcılara Dijital Dönüşüm ve Veri, Endüstri 4.0 Teknolojileri ve Uygulamam Alanları, İnovasyon ve Rekabet Öncesi İş Birliği, Dijital Dönüşüme Uygun Kurum Kültürü ve Dijital Dönüşüm Yolculuğunu Planlamak gibi uygulamalı dersler verildi

Eğitimler Trakya Kalkınma Ajansı’nın da yer aldığı 6 ajansın sorumluluk bölgesinde imalat ve turizm sektörlerinde uygulanıyor. KOBİ’lerin Dijitalleşmesiyle İyileşmenin Ötesine (Dijital Yol) Projesi, dijitalleşmeyi ve yenilikçiliği değişimin sürükleyicisi olarak ele alarak, geleneksel endüstrilerin ve emek piyasasının modernleşmesini ve işletmelere yeni büyüme imkânlarının sunulmasını amaçlıyor. Ayrıca projeyle, kadınların platform ve teşvik destek programlarının tasarımında ve uygulanmasında yer almasının yanı sıra karar verme süreçlerine de dahil olması hedefleniyor. Proje ile pilot bölgelerden yola çıkılarak dijital dönüşüm ekosisteminin gelişmesi, KOBİ’lerin dijital ekonomiye yönlendirilmesi için teşvik tedbirlerinin tasarlanması ve pilot olarak uygulanmasında kurumsal ortaklar ve diğer aktörlerin sürece dahil edilmesi, kamunun politika geliştirme süreçlerinin iyileştirilmesi, kadınların güçlenmesi ve kadın girişimcilerin dijitalleşmedeki etkinliklerinin artırılması planlanıyor. Eğitimlerden sonra dijital dönüşüm konusunda harekete geçmek isteyen firmalara danışmanlık desteği verilmesi de hedefleniyor.

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