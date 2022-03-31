Tekirdağ'da fabrika yangını (2)

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3 SAATTE KONTROL ALTINDA

Tekirdağ'ın Ergene ilçesindeki tekstil fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 3 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının ardından fabrikada hasar tespit çalışması yapılacak. İtfaiye ve jandarma ekipleri, yangının çıkış nedenini araştırıyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Ergene Mehmet YİRUN

2022-03-31 17:40:33



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