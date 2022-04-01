Tarla yangını hızlı müdahaleyle büyümeden söndürüldü

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde kırsal alanda başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Olay, saat 14.30 sıralarında MuratlıTekirdağ karayolu 2. km üzerinde kırsal alanda meydana geldi. Henüz öğrenilemeyen sebeple başlayan tarla yangınını yoldan geçen araç sürücüleri görerek, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine hızla intikal eden itfaiye ekipleri, yangına ivedilikle müdahale etti. Rüzgârın da etkisiyle yayılmaya başlayan yangın, itfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları tamamlanırken, yangının kesin çıkış nedeni ise araştırılıyor.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Kısayol
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.