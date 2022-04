TBB Başkanı Çakar: Rusya-Ukrayna krizi turizm gelirlerimizi negatif etkileyebilir

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TÜRKİYE Bankalar Birliği (TBB) Başkanı ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatının turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini belirterek, "2019 yılında ülkenin turizmden kazancı 35 milyar dolar, pandemi döneminde 2020 yılında bu oran 12 milyar dolara düştü, geçen sene 24-25 milyar dolarla kapattı. Ancak bu sene maalesef Rusya-Ukrayna krizi vesilesi ile hedef 35-40 milyar dolarken Ukrayna-Rusya krizi biraz negatif etkileyebilir" dedi.

TBB Başkanı Alpaslan Çakar, Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası ve Tekirdağ Ticaret Borsasının ev sahipliğinde düzenlenen 'Tekirdağ İş İnsanları ve Bankacılık Sektörü İstişare' toplantısına katıldı. Namık Kemal Üniversitesi'nde gerçekleştirilen ve Vali Aziz Yıldırım, Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ile iş insanlarının katıldığı toplantıda konuşan Çakar, Rusya'nın Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatının turizm sezonunu olumsuz etkileyeceğini kaydetti. Çakar, "Turizm sektörü yüzde 5 pazar payına sahip, turizm bizim için çok önemli. Niye önemli? Çünkü turizm bizim için net döviz kazancı demek arkadaşlar. 2019 yılında ülkenin turizmden kazancı 35 milyar dolar, pandemi döneminde 2020 yılında bu oran 12 milyar dolara düştü, geçen sene 24-25 milyar dolarla kapattı. Ancak bu sene maalesef Rusya-Ukrayna krizi vesilesi ile hedef 35-40 milyar dolarken Ukrayna-Rusya krizi biraz negatif etkileyebilir. Ancak İngiltere pazarı, İsrail pazarı, Arap pazarı ile bunun kapatılabileceğini de düşünüyorum. Rusya bizim için bize en çok turist gönderen birinci ülke, sonra Almanya, sonra İngiltere, sonra Polonya sonra Ukrayna geliyor. Bu senede yine 35 milyar dolarlık bir turizm gelirini inşallah yakalıyor olacağız" dedi.

'YÜZDE 5'İN ÜZERİNDE BÜYÜME'

Türkiye'nin yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğini belirten Çakar, "Ülke olarak, iş insanları olarak ve tabii ki finans sektörü olarak hepimizin temel hedefi bu dış ticaret açığını azaltacak üretimi, yatırımı, katma değeri, ihracatı, dış pazarı sağlıyor olmak. Kaliteli ürünü üretip katma değerle satmak zorundayız. Başka hiçbir seçeneği yok. Sanayide kapasite kullanım oranı yüzde 75-76 civarında. Pandemi sonrası dünya ticaret hacmine bakıldığında tedarik zincirinin ülkemize kaydığını net olarak görüyoruz. Biz 1 milyar doların üzerinde 48 adet ürün üretiyoruz ve bunu 46 farklı ülkeye satıyoruz. Çok sayıda ürünü çok sayıda pazara satıyoruz. Ülkemiz, dünyadaki negatif konjonktürden pozitif ayrışacak potansiyele sahip. Bu yıl da pozitif ayrışarak yüzde 5'in üzerinde büyüyeceğiz" dedi.

'BANKACILIK SEKTÖRÜ 9 TRİLYON 483 MİLYAR TL AKTİF BÜYÜKLÜK YAKALADI'

Türk bankacılık sektörünün 9 trilyon 483 milyar TL'lik aktif büyüklüğe ulaştığını belirten Çakar, "Bu paranın 5,2 trilyon TL'sini, yani topladığımız kaynağın tamamını gerçek veya tüzel kişilere kredi olarak kullandırmışız. Ayrıca bunun 1,6 TL'sini de menkul kıymetler olarak devlete vermiş durumdayız. Kredilerimizin yüzde 81'ini reel sektöre, ticarete vermiş durumdayız. Yüzde 59'u kurumsal sektör, yüzde 22'sini KOBİ'lere, yüzde 19'unu da gerçek kişilere vermişiz" dedi.

'ENERJİ PROJELERİNİN FİNANSMANINDAN ÇOK KEYİF ALIRIZ'

Çakar, Türkiye'nin 2021'de yurt dışından 51,5 milyar dolarlık enerji ithal ettiğini belirterek, "Dolayısıyla gerek yenilenebilir enerji, gerek hidroelektrik santralleri, gerek güneş enerjisi santralleri, gerek rüzgar enerji santralleri gibi yatırımları mutlaka artırmamız ve özendirmemiz gerekiyor. Organize sanayilere yönelik olarak dün yasal bir düzenleme yapıldı. Artık çatılara GES yapılması olanağı sağlandı. Diğer bankadaki arkadaşlarım da muhtemelen o desteği vereceklerdir, ben en azından Ziraat Bankası adına söyleyeyim, TBB adına da söyleyebilirim. Bankacılık sektörü olarak enerji projelerinin finansmanından çok keyif alırız. Bu konuda da enerji projesi olanlar lütfen fizibilitelerini bizimle paylaşsınlar. Biz onları mutlaka kredilendiriyor olacağız" diye konuştu.

'HER KARIŞ TOPRAĞI EKMEK ZORUNDAYIZ'

Özellikle pandemi döneminde tarımın öneminin ortaya çıktığının altını çizen Çakar, "Türkiye'deki işsizlik oranı yüzde 11,5 civarında, biz her sene yüzde 5 büyümek zorundayız. Hele özellikle bu pandemi bize özellikle şunu gösterdi. Gıda, tarım milli bir meseledir, stratejik bir meseledir. Hatta sayın Cumhurbaşkanının ifadesi ile savunma sanayi kadar önemli bir meseledir. Bizim coğrafyamız ve ülkemiz sadece bizi değil, Avrupa kıtasını da besleyebilecek bir kapasiteye sahip bir ülkedir. Biz bunu doğru işlemek zorundayız. Hele özellikle bu sene ilgili bütün arkadaşlardan istirhamım biz bir karış toprağı nadasa bırakamayız, biz her karış toprağı ekmek zorundayız, ekiyor olmamız lazım" dedi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-01 20:12:43



