En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi, Muratlı’da ulaşıma zam yaptı.

Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan karara göre, MuratlıTekirdağ ve MuratlıÇorlu arası toplu taşıma ücretlerine zam yapıldı. Yeni güncellemeye göre, MuratlıTekirdağ yolcu ücreti 11.75 TL’den 16,50 TL’ye yükseldi. Öğrenci ücreti ise 7,5 TL’den 9 TL’ye çıktı. MuratlıÇorlu yolcu ücreti 15 TL’den 21 TL’ye çıktı. Öğrenci ücreti ise 9 TL’den 12,5 TL’ye yükseldi.

Yeni ücret tarifesi uygulamaya konuldu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.