Tekirdağ’da trafik kazası: 1 yaralı

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Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü yaralandı. Yaralanan sürücü hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, MalkaraKeşan karayolu üzeri ilçe çıkışında meydana geldi. 59 FF 502 plakalı otomobil sürücüsü 73 yaşındaki Hikmet D. direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu istinat duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü Hikmet D. (73) ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

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