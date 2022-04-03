Aynı mahallede 3 ayrı yangın korkuttu

Tekirdağ’ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada araç ve ev yangınları korkuttu. Yangında kundaklama şüphesi üzerinde durulduğu belirtildi.



Edinilen bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi’nde gece yarısı 3 ayrı noktada büyük çaplı 1 otomobil ve 2 ev yangını meydana geldi. Yangın sonrası mahalleli sokağa dökülürken, çok sayıda itfaiye ekibi yangını söndürmek için seferber oldu. Yanan araç ve iki bina büyük hasar gördü. Yangının kundaklama olma şüphesi üzerinde duruluyor. 3 ayrı yangınla ilgili jandarma tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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