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Trakya’da 298 milyon dolar ihracat, 274 milyon dolar ithalat

İHA

Trakya’da 298 milyon dolar ihracat, 274 milyon dolar ithalat

Dış Ticaret İstatistikleri, Şubat 2022 verilerine göre, Trakya’da 298,1 milyon dolar ihracat, 274,3 milyon dolar ise ithalat gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı iş birliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi çerçevesinde üretilen geçici dış ticaret verilerine göre, ihracat 2022 yılı Şubat ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,4 artarak 20 milyar 4 milyon dolar, ithalat yüzde 44,5 artarak 27 milyar 885 milyon dolar olarak gerçekleşti.
298,1 milyon dolar ihracat yapıldı
TÜİK Edirne Bölge Müdürlüğü verilerine göre Edirne’de 2022 yılı Şubat ayında ihracat 7,8 milyon dolar, Tekirdağ’da 261,4 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ihracat 28,9 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya’da toplamda 298,1 milyon dolar ihracat gerçekleşmiş oldu.
274,3 ithalat gerçekleşti
Edirne’de 2022 yılı Şubat ayında ithalat 2,2 milyon dolar, Tekirdağ’da 263,9 milyon dolar, Kırklareli’nde ise ithalat 8,2 milyon dolar olarak gerçekleşti. Trakya’da toplamda 274,3 milyon dolar ithalat gerçekleşmiş oldu.
Ülke ekonomisine Trakya damgası
Şubat ayı ihracat rakamlarına göre Tekirdağ Türkiye sıralamasında 13. Sırada yer alırken, Kırklareli 36, Edirne ise 57. Sırada yer aldı. Şubat ayı ithalat rakamlarında Tekirdağ Türkiye ortalamasına göre 10. Sırada, Kırklareli 42, Edirne ise 62. Sırada yer aldı.
Edirne’de Şubat ayında en çok ihracat sırasıyla Yunanistan, BosnaHersek ve Bulgaristan en çok ithalat ise Bulgaristan, Rusya ve İran ile yapıldı. Kırklareli’nde Şubat ayında en çok ihracat sırasıyla Angola, Yemen ve Almanya ile yapıldı. Kırklareli’nde en çok ithalat ise Rusya, Çin ve Danimarka ile yapıldı. Tekirdağ’ da Şubat ayında en çok ihracat sırasıyla Almanya, İtalya ve Romanya, Tekirdağ’da en çok ithalat Çin, Portekiz ve Vietnam ile yapıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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