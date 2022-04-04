Hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunuyorlar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitim Müdürlüğü ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı tarafından yürütülen dikiş ve kuaförlük kursu katılımcıları, emeklerini sergiledi. Aydoğdu Mahallesi’nde dört yıldır yürütülen projede ortaya çıkan eserler 13 Kasım İlkokulunda açılan sergide vatandaşların beğenisine sunuldu.

Ağırlıklı olarak, dezavantajlı kesim olarak nitelendirilen Roman vatandaşların yaşadığı Aydoğdu Mahallesi’nde sürdürülen kurslarda eğitim alan kadınlar ve genç kızlar, hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkıda bulunabiliyorlar.



Yüksel’den malzeme desteği sözü

Sergide yer alan el emeklerini inceleyen Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kursiyerlere malzeme desteği sözü verdi. Kursiyerler ve eğitmenlerinin hazırladığı ve 13 Kasım İlkokulu’nda açılan sergiye katılan Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, kursiyerlerin ürettiği ürünleri takdirle inceledi. Yüksel, kursiyerlere eğitimlerinde kullanılmak üzere malzeme desteği sözü vererek emek verenleri tebrik etti.

Başkan Yüksel, “Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim ve Halk Eğitim Müdürlüklerimizin Sosyal Yardımlaşma Vakfı işbirliğinde, Aydoğdu mahallemizde yürüttüğü dikiş ve kuaförlük kursu sergisine katıldık. 13 Kasım İlkokulu’nda düzenlenen sergide, Roman vatandaşlarımızın ağırlıklı olarak yaşadığı Aydoğdu mahallesinde, 4 yıldır devam eden kurslara katılan hanımlarımızın ve genç kızlarımızın, el emeği göz nuru eserlerini inceledik. Kadınlarımıza fırsat verildiğinde neler yapabildiklerini; hayata kattıkları değeri ve güzellikleri bir kez daha gördük. Katıldıkları kurslarda edindikleri mesleki bilgilerle becerilerini geliştiren, ürettikleri birbirinden güzel ürünlerle ev ekonomisine katkı sağlayan hanımlarımızı ve genç kızlarımızı tebrik ediyor, işlerinde kolaylıklar diliyorum” dedi.

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