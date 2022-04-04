CHP’li belediyenin yol kararı 25 yıllık komşuları bir birine düşürdü Evini boşaltması istenen Yaşar Böcekçi CHP’li belediyeye seslendi: “Çorlu Belediyesi benim buradan ancak ölümü çıkartır” “Arsası komşusuna verilecek olan Fadime Erol: “Psikolojimiz bozuldu, bu belediye buraya geldi geleli uyuyamaz olduk”

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde yapılacak olan yol çalışması nedeniyle evlerinin yıkılacağını kaydeden vatandaşlar Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ile Çorlu Belediyesi’ne tepki gösterdi.

Çorlu’nun Kemalettin Mahallesi sakinleri mahallelerinden geçecek olan Kuzey Yolu Projesi nedeniyle zor günler geçiriyor.

Kendilerinden yol güzergahında kalan 3 evin boşaltılmasını isteyenin Çorlu Belediyesi olduğunu ev sahiplerine arsalarına karşılık arsa göstereceğini, para ödemesini ise Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi’nin yapacağını öne süren vatandaşlar kendilerine arsa olarak komşularının tapulu arsalarının gösterildiğini belirterek duruma tepki gösterdiler.



“1997 yılında yol geçirmişler 1999’da planlı projeli ruhsatlı bir şekilde ev yapma izni verdiler”

Evini boşaltması istenen vatandaşlardan Yaşar Böcekçi, “Kemalettin Mahallesi’ndeki evlerimiz kalkıyor. 1997 yılında bu bölge için yol deniliyor ancak 1999 yılında bize planlı, projeli ruhsatlı bir şekilde ev yapma izni veriliyor. Çorlu Belediyesi şimdi yol geçeceği için evlerimizi yıkmak istiyor. Benim evimi komşumun evine kaydırıyor. Üst tarafımdaki komşumun tapulu yerine bana tapu veriyor. 241 metrekarelik arsamın yerine bana 192 metrekarelik arsa gösteriyor. Bu arsada da bana yüzde 30 ev yapma hakkı veriyor. Yani benim 240 metre yerimi alıyor, bana 50 metrekare yere Çorlu Belediyesi arsa veriyor. 50 metrekare yere ev olur mu, olmaz mı bunu düşünmeden uyguluyorlar” dedi.



“Çorlu Belediyesi benim buradan ancak ölümü çıkartır”

Böcekçi ayrıca, “Şimdilik ücret konusunu konuşmuyorlar, ücreti Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeyecek diyorlar. Biz bu evimizden çıkacağız başka bir arsaya ev yapacağız, artı verdiği arsa komşunun 3 metre yerine geçiyor. Komşumun tapulu yerini bana veriyor, kanun böyle, böyle yapıyoruz diyorlar. İmar içinde olan caminin yanında olan arsalar da dahil 3 tane ev bu sorunu yaşıyor. Bu kalkacak evlerin toplamı 126 tane diye söyleniyor ama onlar tarla tapusu, hisseli tapu olduğu için. Bizim burası imar içinde olan yerlerimiz. Yani imarlı, ruhsatlı yerlerimiz bizim. 1997 yılında yol geçiyor buradan 1999 yılında Çorlu Belediyesi 1999’da bize buraya imar veriyor, izin veriyor, şimdi de yol geçecek diye bizi kaldırmak istiyorlar. Ben bir ay sonra düğün yapacağım, çıkmıyorum. Çorlu Belediyesi benim buradan ancak ölümü çıkartır. İsterse gelsin denesin. 1997’de yol kararı alındıysa 1999’da buraya ev yaptırmayacaktı bana. Buna izin vermeyecekti, ruhsat vermeyecekti. Bir de komşumun tapulu yerini veriyor. Türkiye Cumhuriyeti’nde olan bir şey değil bu” diye konuştu.



“Belediye başkanı bize ‘Suriyeliler gibi oturun’ dedi”

Evini boşaltması istenen mahalle sakinlerinden Emine Kurtulmuş ise, “50 metrekare yere ev yapacakmışız biz. Ahmet Sarıkurt (Çorlu Belediye Başkanı) dedi ki bize oğlu soru sordu biz 4 kardeşiz 2 kız 2 erkek, babaannem var, annemle babam var, bir oda bile yapamayacağız dediğinde ‘oturun Suriyeliler gibi’ dedi. Bir sürü halk içinde söyledi. Bunu neresine yakıştırdı. O öyle mi oturuyormuş villalarda oturuyor. O otursun Suriyeliler gibi göreyim bakayım. Ben göçmen geldim gece gündüz çalıştım, ev yapayım diye Cumartesi Pazarım da yoktu” şeklinde konuştu.

Emine Kurtulmuş, “Benim şu an evim yıkılacak, tamam, yol geçecekmiş buna da razıyım. Ama bana doğru düzgün bir yerden arsa versinler. Buradan komşumun arsasına kadar tapulu yerini baba veriyor. Ben bunu kabul etmiyorum. Bu bize haram, bizim kitabımızda yok böyle bir şey. Yapacaksınız, alacaksınız verin mahkemeye alın diyorlar” dedi.



“Çorlu Belediyesi bana komşumun arsasını veriyor”

Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Turgut Bolat’ın yanına gittiğini de kaydeden Kurtulmuş, “Komşum da yanımdaydı, İbrahim bey bu iş nasıl olacak böyle olmaz dediğimde ‘sen tapulu yerini verir misin başkasına’ dedi, vermem dedim ama biz almıyoruz siz veriyorsunuz dedim, ‘gidin mahkemeye verin o yeri alın’ dedi. 23 yıl önce yaptığımız evimizden şimdi çıkacakmışız, Çorlu Belediyesi arsa verecekmiş, Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi ödeme yapacakmış. Çorlu Belediyesi bana arsa veriyor ama komşumun arsasını veriyor. Biz bunu nasıl alalım. Kadının tapulu yeri ben onun tapulu yerini nasıl alayım. Nasıl onun tapulu yerine girip ev yapabileceğim. Kırın kafanızı dedi dün bana Turgut bey. Böyle bir şey olmaz. Ben komşumla, dövüş yapamam, kaç senelik komşum o benim. Bir ana yerine o bana burada. Benim arsamın yerine komşumun yerinden veriyor. Böyle herkesin arsasını bir birine kaydırmışlar. Başkasının arsasını bize veriyorlar. Yol geçecekmiş, tamam ben razıyım yol geçmesine komple alsınlar götürsünler ama komşumun yerini vermesin bana, belediyenin bunca yerleri var. Doğru düzgün bir yer versin. İlk önce gittiğimizde Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Bolat bize 400 metrekare yer vereceğini söylemişti. Şu anda inkar ediyor, yok ben böyle bir şey demedim diyor. Bizim isteğimiz bize doğru düzgün bir yerden arsa versinler, bize komşumuzun yerini vermesin. Burasını park mı yapacak, ya da ödeyecek mi millete ne isterse onu yapsın. Bize doğru düzgün bir yer versin. Komşunun yerini alacak, bana verecek ben bunu kabul etmem. Ben her yerden olur dedim, Sarılar yolundan verin, hastane yanından verin karşıda var yeriniz verin dedim, yok diyorlar, aynı yerden vereceğiz size aynı yere gireceksiniz diyorlar. Aynı yere ben giremem” diye konuştu.

Kendi arsalarına komşularının ev yapmasının istendiğini söyleyen mahalle sakini Salih Samet Eravcı da, “Biz yerimizi ölçtürdüğümüzde nereye kadar olduğunu belirledik. Şimdi belediyenin yaptığı yeni plana göre aşağıdaki evleri buraya kaydırıyorlar. Bizim arsamız küçülüyor ve mağdur oluyoruz” dedi.



“Komşularımızla kötü olmayalım”

Çorlu Belediyesi’nin evinin önüne ve kendi arsasına başka bir komşusunu ev yapmaya yönlendirdiğini kaydeden Fadime Erol adlı vatandaş ise, “Artık psikolojimiz bozuldu, inanın psikolojimiz bozuldu. Bu belediye buraya geleli inan ki uyuyamaz olduk. Benim çocuğum epilepsi hastası, evimin camı, önü komple kapanıyor. Benim çocuğum hava almazsa ben ne yapacağım. Komşularımıza başka yerden versin biz kimse ile kötü olmayalım” ifadelerini kullandı.



“Allah ile hükümetten gelene boynumuz kıldan ince ama gerek yok bizi komşularımızla kötü etmesinler”

Evi yıkılacak komşularına kendi arsası gösterilen mahalle sakinlerinde Döndü Akdoğan adlı yaşlı kadın ise “Beni 20 senelik komşularımla kötü etmesinler, mağdur etmesinler. diyen Döndü Akdoğan adlı yaşlı kadın ise, “Ben kimseyle kötü olmak istemiyorum. Bizim tapulu yerimiz, biz orayı ne emeklerle aldık. Tarlalarda çapa kaza kaza aldım. Benim beyim buranın borcunu ödeyeceğim diye inşatta çalışırken düştü vefat etti. Ben 5 tane yetimle kaldım. Gerek yok. Biz Allah’a havale ettik ne yapalım. Allah ile hükümetten gelene boynumuz kıldan ince ama gerek yok bizi komşularımızla kötü etmesinler. Benim yerime girmeye gerek yok. Bana buradan yer göstermişler orada herkese yer vermişler” şeklinde konuştu.

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