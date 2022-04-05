Çalıntı motosikletleri parçalayıp satan çete güvenlik kameralarından yakayı ele verdi

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Tekirdağ’da farklı il ve ilçelerden çaldıkları motosikleti parçalayıp satan 4 kişi, polis ekiplerince yakalandı. Zanlıların hırsızlık anları ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Tekirdağ’da motosiklet çalan hırsızların Kapaklı’da saklandığı ihbarını alan Kapaklı İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çetenin saklandığı adrese baskın gerçekleştirdi. Operasyonda çalıntı motosikletleri parçalayıp sattığı öğrenilen çetedeki G.G., R.B., T.D. ve E.S. isimli 4 kişi yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından savcılığa sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan çetenin çaldığı motosikletler sahiplerine teslim edildi.

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