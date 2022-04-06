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Ergene bağımlılıkla mücadele ediyor Ergene’de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

İHA

Ergene Kaymakamı Taşçı başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.

Ergene bağımlılıkla mücadele ediyor Ergene’de bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı

Ergene Kaymakamı Taşçı başkanlığında bağımlılıkla mücadele toplantısı yapıldı.
Ülke genelinde tüm il ve ilçelerde alkol, tütün, uyuşturucu ve davranışsal bağımlılıklar çerçevesinde yapılan çalışmaların değerlendirilmesi maksadıyla düzenlenen toplantıların bir benzeri Tekirdağ’ın Ergene ilçesinde gerçekleştirildi.
2022 ve sonrasını kapsayacak müdahale programında yer alacak faaliyetlerin temelini oluşturması maksadıyla Ergene Kaymakamı Mehmet Emin Taşçı başkanlığında kaymakamlık toplantı salonunda Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı gerçekleştirildi.

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