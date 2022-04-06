Alkollü sürücünün dehşet saçtığı anlar kamerada: 4 aracı biçti

Nisa'nın beyin ölümünde ihmal iddiası! O an kamerada! Böyle terk etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Tekirdağ Çorlu’da alkollü sürücünün park halindeki 4 araca hasar verdiği şoke eden kaza, bir sürücünün kamerasına yansıdı. Kaza sonrası mahalleli sokağa döküldü.

Kaza, akşam saatlerinde Kazımiye Mahallesi Dadaloğlu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal İnönü Caddesi yönüne tehlikeli seyreden M.S. idaresindeki panelvan araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu park halindeki araçlara çarptı.



2018 yılında da ehliyetine el konulmuş

Kaza sonrası mahalleli sokağa dökülürken, kaza yapan araçla birlikte 5 aracın zarar gördüğü belirlendi. Polis tarafından yapılan kontrollerde alkollü olduğu ortaya çıkan M.S.’nin ehliyetine 2 yıl el konuldu. M.S.’nin 2018 yılında da alkollü araç kullandığı gerekçesiyle ehliyetine el konulduğu öğrenildi.

Kaza anları ise bir vatandaşın kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.