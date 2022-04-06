Çorlulu öğrenciler Türkiye Şampiyonasında

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Çorlu Şahinler Ortaokulu öğrencilerinden oluşan küçük kızlar voleybol takımı Türkiye Şampiyonasına katılma hakkı elde etti.

Düzce'de 30 Mart ve 4 Nisan tarihleri arasında düzenlenen Küçük Kızlar Voleybol Türkiye Yarı Finallerine Tekirdağ il birincisi olarak katılan Çorlu Şahinler Ortaokulu; İstanbul, Bursa ve Kastamonu il birincilerini geride bırakıp grup lideri olarak Yalova ile final oynama hakkı kazandı.

Finalde Yalova ekibini 20 mağlup eden Şahinler Ortaokulu, böylelikle 25 ve 30 Nisan tarihleri arasında Çankırı ilinde düzenlenecek Türkiye finallerine katılma hakkı elde etti.

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