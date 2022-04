ÇTSO ailesi iftarda bir araya geldi

Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası (ÇTSO), geleneksel olarak düzenlediği iftar programında Çerkezköy protokolü ve oda üyelerini ağırladı.

Çerkezköy Kapalı Pazar Alanında düzenlenen iftar programına Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Çerkezköy Kaymakamı Murat Duru, Kapaklı Kaymakamı Bayram Sağır, Çerkezköy TSO Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Kozuva ile yönetimi, protokol ve oda üyeleri katıldı.

Programda açılış konuşmasını gerçekleştiren Başkan Süleyman Kozuva, “Hepimizin bildiği gibi tüm dünyayı etkisi altına alan pandemi sebebiyle, en yakınlarımızla bile, yan yana gelemez, yüz yüze görüşemez olmuştuk. Şükürler olsun ki, artık geleneksel sofralarımızda yüz yüze buluşmanın, dostlara kavuşmanın, hasret gidermenin sevincini yaşıyoruz. Bu sevincimize ortak olmak üzere, iftarımıza onur veren saygıdeğer idari ve mülki amirlerimize; Saray, Kapaklı ve Çerkezköy’den teşrif eden değerli misafirlerimize; iş dünyamızın kıymetli temsilcilerine, değerli oda üyelerimize, sanayicimize ve ticaret erbabımıza, şahsım ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz adına çok teşekkür ediyorum” dedi.



“Gerçekleştirdiğimiz her icraatta bu milli duygu ve düşünce içinde olduk”

Pandemi sürecinde dahi hiçbir programın aksamadan, sağlıklı bir şekilde yerine getirildiğini ifade eden Başkan Süleyman Kozuva, “Ramazanlar, bizim inancımızın, kültürümüzün, geleneğimizin en önemli ortak değerlerindendir. Bizi bize bağlayan manevi bağlardır. Çok şükür ki, devlet olarak millet olarak her birimiz bu duygu ve düşüncenin bilincindeyiz. Şunu gönül rahatlığıyla ifade edebilirim ki, Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası olarak biz de, sizlerden aldığımız güçle, attığımız her adımda, aldığımız her kararda, gerçekleştirdiğimiz her icraatta bu milli duygu ve düşünce içinde olduk. Geleneğinden asla kopmadan, geçmişimizi asla unutmadan, çağın yeniliklerini yakalayan ve uygulayan, siz değerli üyelerimizin de istifadesine sunan bir gayretin içinde olduk. Pandemi sürecinde de hiçbir programımızı aksatmadık. İşi zamanında ve en iyi yapmaya odaklanmış kadromuzla, sizlerin desteği ve güveniyle, bu konuda da çok şükür ilk ve tek olmayı sürdürdük. Toplantılarımızı, görüşmelerimizi online ortamda aksatmadan devam ettirdik. Üyelerimizin bize ihtiyaç duyduğu noktalarda, devletimizin tanıdığı imkanlar ve yetkilerimiz çerçevesinde, değişim ve dönüşüm konusundaki yenilikleri ve fırsatları değerli üyelerimizin bilgisine ve istifadesine sunduk. Küçük ve orta ölçekli firmalarımız için, eticaret ve dijital pazarlamaya geçiş konusunda gerekli destek ve hizmeti alabilecekleri mecraları oluşturduk. Geleneksel Endüstriyel Fuarlarımızda amaçladığımız şekliyle, küçük ve orta ölçekli firmalarımızın, büyük firmalarımızın tedarikçisi olması konusundaki bağlantılara öncülük ettik. Çok şükür bugün bu gayretin meyvelerini almaya başladık. İnanıyoruz ki ülkemizin kalkınmasında, üretim ve istihdamın artmasında, ilimizin katkısı her türlü takdirin üstündedir ve bu katkı her geçen gün daha da artacaktır. Bunda en büyük pay elbette ki siz değerli üyelerimizin olacaktır. Çerkezköy Ticaret ve Sanayi Odası Üyesi olmak bir ayrıcalıktır” diye konuştu.



“İnşallah bütün günlerimiz böyle güzelliklerle dolu olur”

Başkan Süleyman Kozuva’nın ardından kürsüye gelen Vali Aziz Yıldırım, “Ramazanlar hepimizin oruç tuttuğu günler. Yemek, hemen yanımızda ama elimizi bile sürmüyoruz. Akşam olduğunda da hep birlikte iftar yapmak hepimize ayrı bir haz veriyor. İnanıyoruz ki yediklerimiz hepimize şifa oluyor. İnşallah bütün günlerimiz böyle güzelliklerle dolu olur. Başı rahmet, ortası mağfiret ve sonu bütün günahlardan azad olmak olan Ramazan ayının sonunu da bayram gibi bir bayramla kutlarız inşallah. Bütün bir millet olarak sevinçlerimizi paylaşır ve bu bayramı en güzel şekilde kutlamış oluruz. Bu organizasyonu düzenleyen, böyle büyük sofralarda buluşmamıza vesile olan Süleyman Kozuva’ya ve oda üyelerine, sanayiciler ile ticaret erbaplarına da teşekkürü borç biliyorum” ifadelerini kullandı.

