Kamyonetin refüjdeki direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı

Murat YAYIN/MALKARA (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet refüjdeki aydınlama direğine çarptıktan sonra karşı şeride geçerek devrildi. Sürücü Kazım Şahin´in (50) yaralandığı kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Malkara Çanakkale karayolunun ilçe girişinde meydana geldi. Tekirdağ yönüne seyir halinde olan Kazım Şahin yönetimindeki 34 DYJ 226 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki aydınlatma direğine çarparak, geçtiği karşı şeritte devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde kamyonetten çıkarılan sürücü Kazım Şahin, ambulansla Malkara Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeniyle MalkaraÇanakkale karayolu bir süre ulaşıma kapandı.
Güvenlik kamerasına anbean yansıyan kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Malkara Murat YAYIN
2022-04-06 20:26:58
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