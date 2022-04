Meslek liselerinin önemini anlattılar

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde kaymakamlık öncülüğünde, eğitim ve istihdam işbirliğini güçlendirmek amacıyla “Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu” oluşturularak, "Mesleki ve Teknik Eğitimin Dünü, Bugünü, Yarını" konulu panel düzenlendi.

Süleymanpaşa Kaymakamlığının öncülük ettiği, Süleymanpaşa Belediyesi, Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Sağlık Müdürlüğü, paydaş olarak katıldığı etkinlikte meslek liselerinin önemine değinilirken, meslek lisesinden mezun olan öğrencilerin istihdam edilmesi adına yapılabilecek çalışmalardan bahsedildi.



"Bu potansiyeli iyi değerlendirmeliyiz"

Etkinlik içerisinde gerçekleştirilen panelde oturum başkanlığı yapan Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, meslek lisesi mezunu olmaktan gurur duyduğunu belirterek, “Babamın da yönlendirmesiyle, mezun olacağım zaman babamın açacağı bir işletmede ticaret yapmak adına Ticaret Meslek Lisesine gittim. Tabii sonra rabbim nasip etti, Ticaret Lisesi’ni bitirdikten sonra Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi’nden mezun olduktan sonra İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Kaymakamlık mesleğimi devam ettirmekteyim. İstihdam ile ilgili konular değerlendirildiğinde hep söylenir ki; bir işverenin iş yaptıracağı, işin ana kısmını yapacak olan bireyin yetiştirilmesi konusudur. Adına da ‘ara eleman’ denir. Hayır, ‘ana eleman’ diyelim doğrudan. ‘Kaliteli eleman, yetişmiş eleman’ diyelim. Yetişmiş eleman temini meselesidir bu. Japonya’nın JICA (Japonya Uluslararası İşbirliği Ajansı) isimli bir birimi deprem farkındalığı oluşturulması için bir çalışma yapmıştı. Orada ‘Tanaka’ isimli hocamız, üniversite hocamız ile güzel bir sohbet gerçekleştirmiştik. Bize Japonya ile ilgili bilgiler verdi. Kendisine Japonya’nın en büyük sorunu nedir diye bir soru sormuştum. Kendisi de cevap olarak, ‘biz çocuk yapmıyoruz’ demişti. Nasıl yani diyerek neyi kastettiğini sorduk. Japonya’da çocuk sahibi olma oranı 1,3’lere kadar düşük. Yaşlanan bir toplum. İşleyişi yapacak, üretimi yapacak, sahada olacak insan sayısı sürekli azalıyor. Dedim ki, değerli hocam bizim Türkiye olarak verilerimiz burada. Bizim toplam nüfusumuzun yüzde 30’u 18 yaşın altında, yüzde 50’si ise 30 yaşın altında. Bana rakamları tekrar ettirdi. Rakamları tekrar ettiğimde hesap yaptı ve dedi ki, ‘çok güçlüsünüz’. Ne demek istediğini o zaman anladım. Biz eğer bu iş gücünü, bu potansiyeli doğru bir şekilde, doğru yönde ve doğru zamanda doğru elemanlar ile iyi yönettiğimiz zaman çıkabilecek kapasitenin ne kadar büyük olduğunu anlamanız için ifade ediyorum bunları” dedi.



"Hiçbir zaman pişman olmadım"

Kaymakam Kaya’dan sonra konuşan Süleymanpaşa İlçe Sağlık Müdürü Ali Kafalı, “Tekirdağ, Çerkezköylüyüm. Bu memleketin bir evladıyım, her zaman Tekirdağ’ı sevmişimdir. Lisesi Endüstri Meslek Lisesinde okudum. Ben çok şanslı bir sınıftaydım. Sınıfımızdan dört tane Elektrik Elektronik Öğretmeni, bir tane Matematik Öğretmeni, Sayın Kaymakamımız gibi bir tane Kaymakam arkadaşımız var. Üniversitede bir tane iç denetleyici arkadaşım var. Bir tane maliyeci, bir tane Banka Yöneticisi arkadaşımız var. Bunların hepsi bir sınıftan çıktı. Çok iyi bir sınıf olduğunu düşünüyorum. Oranın disiplini, oradaki dersler, oranın iş ahlakı, geçmişteki Ahilik Teşkilatının çağımıza uygulanmasıydı. Endüstri Meslek Lisesi’ne gittiğim için hiçbir zaman pişman olmadım. Meslek Liseli olmaktan gurur duyuyorum. Okulum için elimi her zaman taşın altına koymaya, ne gerekiyorsa yapmaya hazırım” ifadelerini kullandı.



"Meslek Liselerinin devlete katkısı milyarlarca lira"

Süleymanpaşa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ebubekir Atilla ise meslek lisesinden mezun olarak öğretmen olduğu için büyük bir onur duyduğunu ifade ederek, “Hepimiz meslek liselerine sınavla girdik. Allah’a çok şükür ekmeğimizi kazanabilecek şekilde oralardan mezun olduk. Ben Bağcılar Endüstri Meslek Lisesi Yapı Ressamlığı Bölümü mezunuyum. Bizim ilçe genelinde 3 bin 200’e yakın mesleki ve teknik eğitim gören evlatlarımız var. Öğretmenlerimiz büyük bir travma sonrası süreci yönetiyorlar. Yirmi yıl sonra ‘katsayı’ ile birlikte meslek liselerinin yaşadığı o travmanın aslında sanayicilere yönelik, memleketin her paydaşına yönelik yapıldığını gördük. Bugün Bakanlığımızın attığı adımlar, sanayicilerimizin, devletimizin diğer paydaşları ve kurumlarımız attığı adımlar aslında bu yaraları sarabilme adımlarıdır. Bizim salgın döneminde Mesleki Eğitim Merkezimizde dezenfektan üretimi, maske üretimi, siperlik üretimi, tek kullanımlık örtü üretimi gibi birçok üründe hocalarımızın ve öğrencilerimizin müthiş gayreti var. Ben öğretmen olmaktan her zaman gurur duydum fakat bu salgın döneminde öğretmenliğim ile çok çok daha fazla gurur duymanın haklı nedenlerini bana yaşattıkları için kendilerine buradan teşekkürü bir borç biliyorum. Ülkemize de 2021 yılında meslek liseleri tarafından 1 milyar 162 milyon gibi katkı sağlandı. Biz de Süleymanpaşa olarak devlet bütçemize yaklaşık 3 milyon 221 bin lira gibi bir katkı sağladık. İnşallah bu çalışmalara daha da artacak. Toplantımızın hayırlara vesile olacağına eminim. İyi ki meslek liseliyim. İnşallah, diğer meslek liseliler de bundan yirmi yıl sonra bizim bugün saçmış olduğumuz tohumlarla, iyi ki Meslek Lisesi okumuşum diyecekler” şeklinde konuştu.

Konuşmaların sonunda ‘Mesleki ve Teknik Eğitim Okul Yönetim Kurulu Protokolü’ imzalandı. Program, günün anısı adına gerçekleşen toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.

