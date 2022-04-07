Husumetlisini bacağından vurup polise teslim oldu

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde tartıştığı kişiyi bacağından silahla vuran şahıs polise teslim oldu.

Olay ilçe merkezinde bulunan Yavuz Mahallesi Şehit Hasan Demirsoy Sokakta bulunan 4. Noter önünde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet oluşan 2 kişinin tartışması bir süre sonra silahlı kavgaya dönüştü. Haber verilmesi üzerine bölgeye kısa sürede polis ekipleri sevk edildi. Kavgaya karışan taraflardan E.E., yanındaki silahla G.U.'ye ateş etti. Silahın ateş edilmesi sonucu olay yerinde bacağından vurulan G.U. kısa sürede olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Olayın yaşandığı sokağa kısa sürede ulaşan polis ekipleri, bölgede güvenlik önlemleri alırken, şahsı yaralayan vatandaş polise teslim oldu.

Sokağa polis şeridi çekilirken, olay yerinde 1 adet boş kovan olduğu gözlendi. Olay inceleme ekipleri de sokakta inceleme başlattı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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