Pazar yerinde pompalı dehşeti kamerada Semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Pazar yerinde pompalı dehşeti kamerada Semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

İHA

Pazar yerinde pompalı dehşeti kamerada Semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde semt pazarında çıkan kavgada bir saldırgan kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı. Korku dolu anların yaşandığı saldırıda yaralanan olmazken, olay anı kameraya yansıdı.
Cemaliye Mahallesi Perşembe Pazarı'nda akşam saatlerinde iddiaya göre, alışverişe gelen bir şahıs, satın almak istediği karpuzun fiyatını çok buldu. Karpuza istediği indirim yapılmayınca şahıs küfür ederek pazardan ayrıldı. Birkaç dakika sonra olay kızışınca bu kez kavgaya dönüştü. Olay yerine gelen öfkeli bir şahıs, kalabalığın üzerine pompalı tüfekle ateş açtı.
Korku dolu anların yaşandığı pazar yerinde yaralanan olmazken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Saldırganlara karşı öfkesini bir süre üzerinden atamayan pazarcılar, polis ekipleri tarafından sakinleştirildi. Olay yerinde ele geçirilen boş kovan incelemeye alınırken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.
Öte yandan olay anı ise, saniye saniye kameralar tarafından kaydedildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Çorlu’da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı
YEREL HABERLER Çorlu’da yüzlerce belediye işçisi grev için toplandı
Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu tacirlerine ilkbahar operasyonu: 9 gözaltı
28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı Hocaoğlu Camii'nin açılışı için cuma namazı öncesi tören düzenlendi, törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop da katıldı
YEREL HABERLER 28 Şubat o yerin cami olmasına engel olamadı Hocaoğlu ...
Meclis Başkanı Şentop: Camiler, medeniyetimizin nişanesi
YEREL HABERLER Meclis Başkanı Şentop: Camiler, medeniyetimizin ...
Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: Emniyet Müdürü rozetini bebeğe hediye etti
YEREL HABERLER Şehidin minik bebeğinden duygulandıran hareket: ...
Sendikanın grev kararı aldığı Çorlu Belediyesi önünde protesto
YEREL HABERLER Sendikanın grev kararı aldığı Çorlu Belediyesi önünde ...
Üniversite - lise işbirliği ile öğrenciler robotik kodlama öğrenecek
YEREL HABERLER Üniversite - lise işbirliği ile öğrenciler robotik ...
Gıda denetimlerinde yol haritası belirlendi
YEREL HABERLER Gıda denetimlerinde yol haritası belirlendi
'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız beden bulundu
YEREL HABERLER 'Üzerinden geçtim' ihbarı geldi, kara yolunda cansız ...
Uyuşturucu satıcılarına 'İlkbahar' operasyonu; aynı aileden 9 gözaltı
YEREL HABERLER Uyuşturucu satıcılarına 'İlkbahar' operasyonu; aynı ...
İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 yaralı
YEREL HABERLER İşe geç kalma endişesi talihsiz kazayla sonuçlandı: 1 ...
Tekirdağ’da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, şahıs hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Tekirdağ’da karayolunda yürüyen yayaya tır çarptı, ...
Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
YEREL HABERLER Motosiklet sürücüsü kaskı sayesinde ölümden döndü
Roman haftasında rengarenk kutlama
YEREL HABERLER Roman haftasında rengarenk kutlama
Sahilde masa tenisi maçı yaptılar
YEREL HABERLER Sahilde masa tenisi maçı yaptılar
Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya düştü Tezgâhlarda izdiham var
YEREL HABERLER Mayınlara inat hamsi ve istavritin kilosu 25 liraya ...
Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır yandı
YEREL HABERLER Yunan plakalı tır önce kaza yaptı sonra cayır cayır ...
Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü
YEREL HABERLER Yıkım kararı verilen metruk ev alev topuna döndü
AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan gönül sofrası
YEREL HABERLER AK Parti Çorlu İlçe Teşkilatı’ndan gönül sofrası
Ailelere önemli görevler düşüyor Saray’da “Bağımlılık ile Mücadele Çalıştayı” düzenlendi
YEREL HABERLER Ailelere önemli görevler düşüyor Saray’da “Bağımlılık ...
Ülkedeki yağ açığının giderilmesi için kanola üzerine tartışılıyor: Dayanıklılık ve daha fazla yağ
YEREL HABERLER Ülkedeki yağ açığının giderilmesi için kanola üzerine ...
Husumetlisini bacağından vurup polise teslim oldu
YEREL HABERLER Husumetlisini bacağından vurup polise teslim oldu
Meslek liselerinin önemini anlattılar
YEREL HABERLER Meslek liselerinin önemini anlattılar
Kamyonetin refüjdeki direğe çarptığı kaza kamerada: 1 yaralı
YEREL HABERLER Kamyonetin refüjdeki direğe çarptığı kaza kamerada: 1 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.