O şehirde bir cadde kapandı: 5 bin kişi aynı sofrada buluştu

– Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde binlerce kişi aynı iftar masasına buluştu. Kapatılan cadde boyunca vatandaşların yaptığı iftar havadan görüntülendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen geleneksel ‘gönül sofraları’ iftar etkinliği binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti. Masalar Süleymanpaşalılar ile dolup taştı. Binlerce Süleymanpaşalı vatandaşın bir arada iftar yaptığı cadde, drone ile havadan görüntülendi.



Süleymanpaşa Belediyesinin her Ramazan ayında düzenlediği ve geleneksel hale getirdiği ‘Gönül Sofraları” iftar programı ilçenin en kalabalık mahallelerinden biri olan 100’ncü Yıl Mahallesi’nde gerçekleşti. TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop’un katkılarıyla Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen iftar programına binlerce Süleymanpaşalı katıldı.

Yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı ‘gönül sofraları’ iftar programında bir araya gelen vatandaşlar aynı sofrada dualar ederek birlikte oruç açtı.



Tasavvuf Musiki eserlerinin icrası ve ilahi dinletisi ile başlayan iftar programında bir araya gelen vatandaşlara hitaben bir konuşma gerçekleştiren Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, Ramazan ayında Süleymanpaşalılar ile bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Yüksel, “Her birinizin Ramazanını ve iftarını kutluyorum. Çok fazla uzatmak istemiyorum, Meclis Başkanımız da burada. Ben bir dua etmek istiyorum. Eğer sizlerde âmin derseniz, ben de sizlerden duacı olurum. Yüce mevlam bu güzel birlik ve beraberliğimizi daim eylesin. Yüce mevlam bu güzel ezanlarımızı semalarda dindirtmesin. Yüce mevlam al yıldızlı bayrağımızı yere indirtmesin. Yüce mevlam bu güzel toprakları düşman botuna çiğnetmesin diyorum. Bugün buraya gelen büyüklerimin ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öpüyorum. Yüce mevlam sevdiklerinizle birlikte nice Ramazanlara ulaştırsın diyorum. Hayırlı ramazanlarınız olsun” ifadelerini kullandı.

Başkan Yüksel’in akabinde bir konuşma gerçekleştiren Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Ramazan ayının tüm İslam âlemine hayırlar getirmesini temenni ederek, “Öncelikle Allah kabul etsin, afiyet olsun. Değerli hemşerilerim, değerli komşularımız Efendim öncelikle Ramazan ayınızı tebrik ediyorum. Ramazanın ilk haftasını tamamladık. Başı rahmet üçte birlik kısmı o bölümün içerisindeyiz. Rabbim Ramazanı sağlıkla afiyetle tamamlamayı, bayrama erişmeyi, nice ramazanlara nice güzel günlere erişmeyi hepimize nasip etsin. Ramazan ayı özel bir ay. Tabii bu günleri vakitleri değerli kılan o vakitler içerisinde meydana gelen olaylardır işte Cenabı Allah Ramazan ayını diğer aylardan daha kıymetli bir ay olarak ifade ediyor. Bizler kendi kültürümüzde on bir ayın sultanı diyoruz Ramazan ayına. Niçin? Bunun sebebi de Kur’anı Kerim’de izah ediliyor. Bu ayda Kur’anı Kerim indirilmiştir. Kur’anı Kerim nazil olmuş, gelmiş. Dolayısıyla Kur’an ayı diyoruz. Kur’an Cenabı hakkın sözüdür. Allah’la bizim muhatap olduğumuz bir kelam, bizimle konuşması Cenab ı Hakkın. Bu bakımdan bu ay kıymetli ve bu aya özel olarak da bir ibadet var. Oruç ibadeti. Buna bizim halkımızın, vatandaşlarımızın çok büyük bir alaka imtina dikkat gösterdiğini görüyorum. Bunu müşahede ediyoruz. Yani oruçta bütün ibadetlerden farklı, özel bir yere sahip. Allah her ibadetle ilgili olarak birden sekiz yüze kadar bir kıymet, bir değer, bir karşılık vereceğini ifade etmiş. Ama oruçla ilgili olarak bir karşılık bir değer ifade etmemiş. Diyor ki; “Oruç benim içindir. Onun karşılığını ben vereceğim” diyor. Gerçekten de diğer ibadetlerde insanlara gösteriş yapabilmek mümkün. Ama oruçla mümkün değil. Çünkü yalnız kendimizle baş başa, Allah'la baş başa kalıyoruz çoğu zaman. Gün içerisinde oruçlu olup olmadığımızı gerçek manada bir biz biliyoruz, bir de Allah biliyor. Diğerlerinin hepsinin şahitlikleri sadece gördükleri anlattıkları vakitlerle sınırlı. Bu bakımdan gerçek manada kimin oluştu olduğunu bilen Allah, o ibadetin karşılığını vereceğini de ancak kendisi ifade ediyor. Büyük mutasavvıflardan İbni Arabi diyor ki; ‘Hesap günü herkesin hesabı görülür. Nereye gideceği, ceza ve mükâfat mı alacağı belli olur. O sırada Allah tabiri caiz ise, “Kimsenin bilmediği kayıtların olduğu bir defter çıkartır” diyor. O defter oruç kayıtlarının olduğu defteridir. O defter son sözü söyleyecek olan defteridir. Bu bakımdan çok özel günlerden geçiyoruz. Özel bir ibadeti yaşıyoruz hep beraber. Bu günlerin memleketimiz için, milletimiz için, bütün insanlık için, bütün Müslümanlar için hayırlı olmasını, bereketli olmasını Cenabı Haktan diliyorum. Gerçekten dünyamız çok zor günlerden geçiyor. Hemen yakınımızda, burnumuzun dibinde yaşanan bir savaş var. Dünyanın dengeleri değişti. İşte böyle bir dönemde, bu mübarek Ramazan ayındayız, Duaların kabul olduğu bu mübarek Ramazan ayındayız. Salgın süreci yaşadık, çoğu günlerde eve kapalı kalmak zorunda olduk ve iki yılda evimizde yalnız başımıza sadece aile efradımızla muhatap olarak iftarlar yapıyorduk. O günler geçti. Bugün işte böyle meydanda binlerce kişi hep beraber iftar yapalım diyoruz. Ben hepinize iştirakimiz katılımınız için teşekkür ediyorum. Allah, Ramazanı hepimiz için mübarek eğlesin. Bizleri bayrama ve bir daha ki senelerin Ramazanına sağlık, afiyetle eriştirsin. Hürmetle hepinizi selamlıyorum” dedi.



Düzenlenen iftar programına TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Tekirdağ Milletvekilleri Mustafa Yel ve Çiğdem Koncagül, Süleymanpaşa Kaymakamı Harun Kaya, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, çeşitli oda kurum ve kuruluşların idareci ve amirlerinin yanı sıra binlerce Süleymanpaşalı vatandaş katıldı. İftar organizasyonun sonunda vatandaşlar ve gazeteciler ile hatıra fotoğrafı çekilen Meclis Başkanı Şentop, alandan ayrıldı.

