Uyuşturucu operasyonunda yakın akraba 7 kişi tutuklandı

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Mehmet YİRUN/TEKİRDAĞ,(DHA)-TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği 'İlkbahar' adı verilen operasyonda gözaltına alınan hepsi yakın akraba 9 kişiden 7'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne bağlı Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Hıdırağa Mahallesi'nde, E.M.'nin elebaşılığında uyuşturucu satışı yapıldığını belirledi. Polis, 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından şüphelilerin adreslerinde operasyon yaptı. Özel harekat polislerinin de katıldığı İlkbahar' adı verilen operasyonda, çekmecelerde, çoraplar içinde satışa hazır, fişeklenmiş 2 kilo 200 gram bonzai ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi. Aynı aileden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D., İ.Ç., B.M. ve yaşı 18'den küçük S.Ç.'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler adliyeye sevk edildi. Yaşı 18´den küçük olan S.Ç., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.Mahkemeye çıkarılan 8 kişiden E.M., G.M., G.M., M.Ç., N.M., R.D. ve İ.Ç. tutuklandı, B.M.´ye ise ev hapsi cezası verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ / Çorlu Mehmet YİRUN

2022-04-09 12:23:05



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