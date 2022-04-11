Kepçeyi soyan hırsıza bekçilerden suçüstü

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Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde gece yarısı kepçeyi soyan hırsız, ‘Gece Kartalları’nın dikkati sayesinde suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak’ta devam eden bina yıkımı nedeniyle akşam saatlerinde çalışmalara ara verildi. Gece yarısı enkaz alanında park halinde bulunan kepçeye giren şüpheli Y.E. (33), gres yağ pompası, çekiç, anahtar ve demir çubukları çalarak olay yerinden kaçtı.



Suçunu itiraf etti

Cumhuriyet Polis Merkezi’ne bağlı bekçi görevlileri, ‘Kore’ diye bilinen Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi girişinde, yaya devriye görevini ifa ettiği sırada durumundan şüphelendiği bir şahsı durdurdu. Üzerinden bıçak çıkan şüpheli Y.E.’nin yaklaşık yarım saat önce Kazımiye Mahallesi Spor Aralığı Sokak’ta kepçeden hırsızlık olayını gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Çaldıkları malzemeleri bekçilere teslim eden şüpheli Y.E. suçunu itiraf etti.

Gözaltına alınan Y.E. hakkında soruşturma başlatıldı.



Bekçilere teşekkür

Öte yandan kepçe sahibi Levent Özgenç, bekçilere başarılı çalışmalarından ötürü teşekkür etti. Özgenç, çalınan malını kurtaran Gece Kartalları’na başarılarının devamını diledi.

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