Tekirdağ’da havalar soğudu, yağış başladı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Tekirdağ’da dün geceden itibaren soğuk hava ve sağanak yağış etkisini gösterdi.

Yağmura hazırlıksız yakalanan kimi vatandaşlar duvar diplerinden yürümeyi tercih ederken kimi vatandaşlar da dışarıya hazırlıklı çıkarak yağmura karşı şemsiyesini açarak korundu. Yağışlarla birlikte havanın da yaklaşık 15 derece birden soğuması kışlık kıyafetleri raflardan indirtti. Vatandaşlar tam havaların ısınmasına sevinecekken; kalın kıyafet, mont, bere benzeri kıyafetlerle dışarıya çıkmak zorunda kaldı.

Yağış Tekirdağ’da hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Sağanak yağıştan dolayı sokak aralarından su birikintileri oluşurken, zaman zaman şiddetini artıran yağıştan dolayı bazı araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

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