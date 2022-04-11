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Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Bir nehir adeta zehir akıyor

İHA

Ergene Nehri siyah akmaya devam ediyor Kesilen cezalara rağmen uslanmadılar: Bir nehir adeta zehir akıyor

Temizlenmesi için Şafak Harekâtı başlatılan Ergene Nehri, simsiyah akmaya devam ediyor.
Istırancalardan doğarak Trakya’ya hayat veren Ergene Nehri, çevresinden geçtiği Çorlu, Çerkezköy ve Lüleburgaz’da bulunan sanayi tesislerinin ve bazı belediyelerin kimyasal ve evsel atıkları arıtmadan boşaltmasıyla adeta açık bir kanalizasyona dönüşmüştü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatlarıyla hayata geçirilen ‘Ergene Deniz Derin Deşarj’ projesi çerçevesinde nehrin suları ileri düzeyde arıtılarak Marmara Denizi’ne veriliyor. Ancak çevrede bulunan bazı fabrika ve belediyelerin kesilen ağır cezalara rağmen atıklarını boşaltmaya devam etmesi, nehrin siyah akmasına neden oluyor.

Nehrin kirliliğinin en üst düzeye çıktığı nokta ise, Edirne’nin Uzunköprü ilçesi. Organize sanayi bölgelerinden dolaşarak ilçenin Ergene Ovasından akmaya devam eden nehir, ileride Meriç Nehri ile birleşerek Ege Denizine dökülüyor. Uzunköprü halkı yaşanan kirlilik ve beraberinde getirdiği kötü kokulardan rahatsız olduklarını belirterek, yetkililerden denetimlerin arttırılmasını ifade ettiler.

İlçe sakinlerinden Görkem Muhammed Şıpka, nehrin temizlenmesi konusunda sözler verildiğini ancak nehri kirleten fabrikaların denetiminin daha sıkı yapılmasını söyleyerek, “Meşhur Ergene Nehrimizin yanındayız. Mahalli İdareler seçimlerinde temizlenecek, balık tutulacak, orada yüzülecek denilen Ergene Nehri kıyısındayız. Uzunköprü’de, Ergene’de yüzülecek balık tutulacak sözleri verildi. Bırakın balık tutmayı, çevresinde bir tane böcek bile yaşamazken; içinden bir tane bile kurbağa geçmiyor. Gelin sözlerimizi tutalım. Ergene Nehrini hep birlikte temizleyelim. Şehrimizin miraslarına hep birlikte sahip çıkalım. Yetkililerden bu konuda hassasiyet rica ediyorum. Gelin hep birlikte görevimiz neyse taşın altına elimizi koyalım. Çünkü biz birlikte Türkiye’yiz. Bizler vatandaş olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız, gerekenler yapılsın” dedi.

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