35 bin kişi iftar sofralarında buluştu Dev iftarlar Süleymanpaşa'da devam ediyor

Tekirdağ’da Süleymanpaşa Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca her mahallede iftar programı devam ediyor. Ramazan ayı tüm manevi coşkusuyla devam ederken, Süleymanpaşa ilçesinde şu ana kadar yaklaşık 35 bin kişi aynı iftar sofralarında buluştu.

Süleymanpaşa Belediyesi, Ramazan ayının birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularını yükselten coşkusunu Gönül Sofrası iftar programları ile zirveye taşımaya devam ediyor. Ramazan ayında belediye tarafından her akşam şehrin bir mahallesinde iftar programı düzenleniyor. Ramazan aynın ilk gününden beri 9 mahallede düzenlenen iftar programlarında yaklaşık 35 bin kişi aynı sofralarda buluşarak iftarlarını açtı ve Ramazan ayının manevi coşkusunu hep birlikte yaşadı.



1 kilometre uzunluğundaki sofralar havadan görüntüleniyor

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından mahalle mahalle yayınlanan 30 günlük iftar programlarında Yavuz, Altınova, Karacakılavuz, Banarlı, Barbaros, Kumbağ, 100. Yıl, Atatürk ve Çınarlı mahallelerinde iftar programları tamamlanırken, binlerce vatandaş aynı sofrada iftarlarını açmaya devam edecek. Ramazan sofralarının tamamını bir karede çekmeye kameralar yetmezken, Ramazan coşkusunun yaşandığı ve zaman zaman 1 kilometreyi aşan uzunca iftar sofraları dron ile görüntüleniyor.

İftar programlarında Ramazan gelenekleri de yaşatılıyor. Gönül Sofraları ilahi dinletileriyle de şenleniyor. İftar programlarında ayrıca çocuklar için patlamış mısır, pamuk şekeri ve çay ikramları ile geleneksel Ramazan lezzetlerinden Osmanlı şerbeti ile Osmanlı macunu ikramı yapılıyor. Karagöz ile Hacivat, Orta Oyunu, Aşuk ile Maşuk gibi geleneksel Ramazan eğlenceleri de Gönül Sofralarına neşe katmaya devam ediyor.

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