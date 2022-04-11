Nisan'da kar sürprizi Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine Nisan karı

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Balkanlar üzerinden soğuk hava dalgasıyla sıcaklıkların 15 derece birden düştüğü Tekirdağ’ın yüksek kesimlerine Nisan ayında kar yağdı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından dün geceden itibaren sağanak yağış etkisini gösterirken, sabah saatlerinde hava sıcaklığı 5 dereceye kadar düştü. Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte Tekirdağ’ın yüksek kesimlerinde bulunan Ganos Dağlarına Nisan ayında kar yağdı. Kar yağışıyla birlikte Ganos Dağı ve etekleri beyaz örtüsünü giyerken, kar kalınlığı yaklaşık 5 santimetreye kadar ulaştı.

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