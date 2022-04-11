Tekirdağ'ın yükseklerine kar yağdı

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Ruhan YALÇIN/ TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ'ın yükseklerine yağan karla Ganos Dağı etekleri beyaza büründü.

Trakya, Balkanlar üzerinden gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisi altına girdi. Hava sıcaklığının 8 derece olduğu Tekirdağ'ın yüksek kesimlerinde nisan ayında kar yağdı. Ganos Dağı etekleri beyaza büründü, kar kalınlığı yer yer 5 santimetreyi aştı.

Meteoroloji İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, bugünden itibaren soğuk hava dalgasıyla birlikte sıcaklığın 8-12 derece azalmasının beklendiği açıklandı. Bölgede Edirne ve Kırklareli'de sabah hafif yağmur yağışları da yaşandı. (DHA)FOTOĞRAFDHA-Genel Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-11 15:27:33



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