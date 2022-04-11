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Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız"

İHA

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde teşkilat mensupları ile buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gürcan, "Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor" dedi.

Bakan Yardımcısı Gürcan: "Enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız"

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde teşkilat mensupları ile buluştu. Burada gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Gürcan, “Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor” dedi.
Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, bir dizi etkinliğe katılmak üzere Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesine geldi. Burada ilk olarak teşkilat binasını ziyaret eden Gürcan, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Dövizde oynaklık yok”
Kur korumalı mevduat hesabı ile dövizdeki aşırı yükselişlerin önüne geçildiğini ifade eden Gürcan; “Çok güzel bir günde bir araya geldik. Ramazan gününde sizlerle bir arada olmak bizlere onur verdi. Bildiğiniz gibi Sayın Bakanımız Nurettin Nebati ve diğer bakan yardımcımız, bakanlığımızın bürokratları tamamımız sahada, vatandaşlarımızla bir arada olmak için çalışmalar yapıyoruz. Bugün Sayın Bakanımız Nurettin Nebati de Mardin’de iş dünyası ile buluşuyor, onun da size çok selamı var. Ben de bugün Çerkezköy’de hem teşkilatımıza konuk olacağız, hem de iş dünyası temsilcilerimizle bir araya geleceğiz. Çerkezköy’ün nüfusu kadar ihracatı da yüksek. Kapaklı’da da Çerkezköy’de de yoğun göç alan, sanayisi ile gelişen ilçelerimiz. Baktığımızda 3.6 milyar dolar ihracat rakamı ile birçok ille eşdeğer ihracat rakamına sahip. Tabi ki teşkilatımızın içinden gelen, yıllarca emek veren birisi olarak, Sayın Bakanımız Nurettin Nebati gibi uzun yıllar teşkilatlarda bir arada olduk. Teşkilatların sorunlarını, dileklerini, taleplerini biliyoruz. Göreve geldiğimiz süreçte ülkemiz çalkantılı bir dönemden geçiyordu. Özellikle dövizdeki hareketli günler tüm teşkilatlarımızın da vatandaşlarımızın da moralini bozuyordu. Ta ki, 20 Aralık 2021 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamış olduğu kur korumalı mevduat hesabı ile hem vatandaşımızın hem de iş dünyamızın morali yerine geldi. Doların değeri 18 buçuk liradan 11’e kadar düştü. Şu aşamada dolar kurunda bir oynaklık yok. Bu da hem iş dünyamızın hem de vatandaşımızın moralini yerine getiriyor” dedi.

“Kasım ayından itibaren düşecek”
Kasım ayından itibaren enflasyonu düşüreceklerini belirten Gürcan, “Göreve geldiğimizde dolardaki yüksek oynaklığı giderdik, aynı şekilde faiz oranlarımız da yatırımcılara umut ışığı veriyor. Üçüncü olarak enflasyon maalesef bu kasım ve aralık ayında almış olduğumuz kamburla birlikte yüzde 60’larda seyrediyor. Faizle dövizdeki oynaklığı da giderdik. İnşallah önümüzdeki günlerde de enflasyonla da mücadelemizi sürdürerek mayıs, haziran, temmuzda yatay seyre geçen enflasyonu kasımdan itibaren düşürmeye başlayacağız. Onunla ilgili çalışmalarımız devam ediyor. Halkımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Kesinlikle umutsuz olmaya gerek yok. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde 2002’den 2022’ye kadar yapılan çalışmalara baktığınızda bunları göreceksiniz. Mart ayıyla birlikte 236 milyar dolar ihracat yaptık. Bu rakamlar rekor olarak karşımıza çıktı. Türkiye bu ihracatları yaparken Cumhurbaşkanımız önderliğinde özellikle karayollarıyla, havaalanlarıyla, ulaşım yatırımlarıyla ön plana çıktı. Özellikle OSB’lerimizi 3 katına çıkardık, bu yatırımlara destek verdik. İhracatımızı arttırdık. Bundan sonra da bunları gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Özellikle artan enerji fiyatlarından dolayı bir sıkıntı yaşanıyor ama bu sıkıntılar da Cumhurbaşkanımız önderliğinde çözülecek. Bakın Rusya ile Ukrayna arasında İstanbul’da yapılan görüşme sonrasında Rusya, Kiev’den geri çekildi. Bunu sağlayan gene Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın teşkilatları olarak aynı çabayı göstereceğiz. Bizler teşkilatlarımızla milletimizin emrindeyiz” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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