Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Muratlı ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen A.S. ile Ü.T., hastanede tedavi altına alındı.
Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. Metil alkolden yapılan sahte içki içtikleri belirtilen A.S. ile Ü.T., rahatsızlanınca Murat Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde metil alkolden zehirlendikleri belirlenen 2 kişi tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ü.T., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edilirken, A.S.´nin isi durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN
2022-04-12 00:09:41
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