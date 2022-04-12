Tekirdağ´da sahte içkiden 2 kişi zehirlendi

'Gölümüz kurtulsun' diye demeç vermişti! Muhtar şoke etti!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ, (DHA)TEKİRDAĞ´ın Muratlı ilçesinde içtikleri sahte içkiden zehirlendikleri belirlenen A.S. ile Ü.T., hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Muratlı ilçesinde meydana geldi. Metil alkolden yapılan sahte içki içtikleri belirtilen A.S. ile Ü.T., rahatsızlanınca Murat Devlet Hastanesi´ne başvurdu. Hastanede yapılan kontrolde metil alkolden zehirlendikleri belirlenen 2 kişi tedavi altına alındı. Durumu ağır olan Ü.T., Tekirdağ Dr. İsmail Fehmi Cumalıoğlu Şehir Hastanesi´ne sevk edilirken, A.S.´nin isi durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Tekirdağ Ruhan YALÇIN

2022-04-12 00:09:41



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Tekirdağ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Tekirdağ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.